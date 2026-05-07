LAUTERTAL, LKR. COBURG. Ein Radfahrer erlitt am Freitag bei einem Verkehrsunfall schwerste Verletzungen. Nun starb der Mann an den Folgen des Sturzes.

Gegen 14.30 Uhr, befuhr der 59-Jährige aus dem Landkreis Coburg mit seinem Pedelec die Ortsverbindungsstraße zwischen Neukirchen und Mirsdorf. Auf der Strecke kam der Mann aus bislang geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr einen Abhang hinab, überschlug sich mehrfach und blieb regungslos liegen.

Ersthelfer kümmerten sich unmittelbar um den Verunglückten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er am Mittwoch an den Folgen des Unfalls.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm. An dem Pedelec entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt zum Unfallhergang.