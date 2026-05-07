NÜRNBERG. (434) Am kommenden Freitag (08.05.2026) finden in Nürnberg zwei sich fortbewegende Versammlungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.



Die Versammlungen finden im Zeitraum von etwa 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr und von 12:15 Uhr bis 14:00 Uhr statt und führen über folgende Wegstrecken:

09:30 Uhr bis 10:00 Uhr:

Maxtor - Maxtorgraben - Rathenauplatz - Cramer-Klett-Park

12:15 Uhr bis 14:00 Uhr:

Cramer-Klett-Park - Rathenauplatz - Sulzbacher Straße - Martin-Richter-Straße - Ludwig-Feuerbach-Straße - Bayreuther Straße - Pirckheimerstraße - Maxfeldstraße - Maxtor - Webersplatz - Landauergasse - Innerer Laufer Platz - Beckschlagergasse - Innere Cramer-Klett-Straße - Cramer-Klett-Park

Aufgrund des Versammlungsgeschehens kann es insbesondere bei der zweitgenannten Strecke zu Verkehrsbehinderungen und Verkehrssperren sowie daraus resultierenden längerfristigen Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr kommen.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecken weiträumig zu umfahren.



Erstellt durch: Oliver Trebing / mc