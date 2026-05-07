PFAFFING, LKR. ROSENHEIM. Am Donnerstagmorgen, den 7. Mai 2026, brach in einem Einfamilienhaus in Pfaffing ein Feuer aus. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Eurobereich, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die Ermittlungen.

Am Donnerstag (7. Mai 2026), gegen 2.40 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle Rosenheim der Brand eines Einfamilienhauses in der Edelweißstraße in Pfaffing mitgeteilt. Bei Eintreffen der regionalen Feuerwehren wurde ein Feuer im Bereich des Dachstuhls festgestellt. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Alle im Haus anwesenden Bewohner konnten das Objekt rechtzeitig verlassen. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Wasserburg. Noch in der Nacht übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Ermittlungen. Diese werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Rosenheim fortgeführt.

Die Hintergründe zur Brandursache sind jetzt Gegenstand der andauernden kriminalpolizeilichen Untersuchungen.