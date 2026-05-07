DEGGENDORF, LKRS. DEGGENDORF, BAB A3 Autobahnkreuz Deggendorf. Am 07.05.2026, gegen 06:30 Uhr, geriet auf der A3 unmittelbar nach dem Autobahnkreuz Deggendorf in Fahrtrichtung Passau der Auflieger eines mit Waschmittel beladenen kroatischen Sattelzuges in Brand.

Vermutlich aufgrund einer vorherigen Reifenüberhitzung griffen Flammen auf den Auflieger über, so dass es zum Vollbrand kam. Der 63-jährige kroatische Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und konnte noch den Auflieger am Standstreifen abkoppeln. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand, ebenso bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

Aufgrund der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten kam es jedoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die Autobahn in Fahrtrichtung Passau musste für ca. 45 Minuten komplett gesperrt werden. Hier staute sich daher der Berufsverkehr auf ca. 7 km zurück, ebenso kam es auf der A92 in beiden Richtungen zu erheblichen Rückstauungen.

Die Löscharbeiten durch die eingesetzten Feuerwehren Deggendorf, Metten, Neuhausen, Schwarzach und Hengersberg sind mittlerweile beendet. Durch das örtliche THW wird derzeit die Ladung geborgen, der Verkehr in Fahrtrichtung Passau wird über die Nebenfahrbahn abgeleitet. Die laufenden Bergungsarbeiten werden vermutlich noch bis in den späten Vormittag hinein andauern.

Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Einschätzungen auf mindestens 50.000 Euro belaufen.

Medienkontakt: Verkehrspolizeiinspeltion Deggendorf, PHK Köpp, Tel.: 0991/3896-303.

Veröffentlicht: 07.05.2026, 08:10 Uhr