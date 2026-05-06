Bezugsmeldung vom 05.05.2026 geht’s hier.

MEMMINGEN. Am Montagnachmittag fand eine Durchsuchung in einem Asylbewerberheim in der Römerstraße in Senden statt. Hierbei handelte es sich um die Meldeadresse des Tatverdächtigen. Ziel der Durchsuchung war das Auffinden von Beweismitteln.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion des 14-jährigen Jungen kann bestätigt werden, dass todesursächlich eine Gewalteinwirkung im Bereich des Halses war. Stichverletzungen lagen nicht vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sich der 14-jährige Junge und der Tatverdächtige kannten. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Die Obduktion des Tatverdächtigen bestätigte, dass er an seinen Schussverletzungen verstarb.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

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