AMBERG. Zum 01.05.2026 folgte Jens Meyer auf Reiner Wiedenbauer als stellvertretenden Leiter der Kriminalpolizei Amberg. Wiedenbauer trat das Amt zwar erst vor wenigen Monaten an, bringt sich jedoch fortan hauptamtlich in der Kommunalpolitik ein. Der 55-jährige Jens Meyer übernimmt zugleich die verantwortungsvolle Position als Leiter des Sachbereichs Einsatz und war zuletzt Oberbürgermeister der Stadt Weiden i.d.OPf. Der offizielle Amtswechsel steht noch bevor und wird in gewohnter Weise mitgeteilt.

Vita Jens Meyer:

Jens Meyer begann im März 1988 seine Ausbildung im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg. Anschließend folgten die ersten Jahre im Polizeivollzug in Oberbayern mit Stationen in Weilheim und Ingolstadt. Im März 1997 wurde der Wechsel in die Oberpfalz nach Waidhaus zur Grenzpolizei möglich. Es folgte das Studium für den gehobenen Dienst der bayerischen Polizei mit einem Studium von 1998 bis 2000 bei der Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg. Die vermittelten Führungsfähigkeiten waren zunächst bis 2002 als stellvertretender Dienstgruppenleiter in Waidhaus und anschließend in gleicher Funktion bei der Polizeiinspektion in Neustadt.a.d.Waldnaab notwendig. Mit dem Wechsel zur Kriminalpolizeiinspektion Weiden im Jahr 2003 folgten 17 Jahre im Kommissariat 2, welches sich mit Eigentums- und Vermögensdelikten beschäftigt. Zuletzt war er von 2020-2026 als Oberbürgermeister der Stadt Weiden vom Polizeidienst freigestellt.

Vita EPHK Wiedenbauer:

Reiner Wiedenbauer begann im März 1988 seine Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene bei der Bayerischen Polizei in Eichstätt. Nach der Ausbildung war er rund zweieinhalb Jahre bei der Polizeiinspektion Flughafen in München und fast neun Jahre Streifenbeamter bei der Polizeiinspektion Nürnberg Ost. Im September 2003 wurde er zu seiner Heimatdienststelle, der Polizeiinspektion Amberg versetzt. Ab März 2004 absolvierte Wiedenbauer sein Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst - Fachbereich Polizei - in Sulzbach-Rosenberg, schaffte so den Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene und kehrte als Dienstgruppenleiter zur Polizeiinspektion Amberg zurück. Im Rahmen der Führungskräfteauswahl nahm Wiedenbauer verschiedene Aufgaben war – unter anderem in der Einsatzzentrale der damaligen Polizeidirektion Amberg und im Polizeipräsidium Oberpfalz. Von September 2010 bis April 2017 kehrte er wieder zur Polizeiinspektion Amberg zurück, war während dieser Zeit jedoch auch für dreieinhalb Jahre als stellvertretender Dienststellenleiter zur Polizeiinspektion Nabburg abgeordnet. Im Mai 2017 wurde Wiedenbauer bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg zum stellvertretenden Leiter des Kommissariats 2 – Eigentumskriminalität - und im April 2022 zu dessen Leiter bestellt. Zum 01. November 2023 übernahm Wiedenbauer die Leitung der Polizeiinspektion Schwandorf, welche er bis zuletzt ausübte. Wiedenbauer ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und wohnt im Landkreis Amberg-Sulzbach.