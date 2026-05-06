REGENSBURG. Am Montag, den 4. Mai 2026, wurde ein 22-jähriger Mann in einer Asylbewerberunterkunft in Regensburg von seinem Mitbewohner verletzt. Der Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Gegen 20:30 Uhr kam es in einer Asylbewerberunterkunft in der Bajuwarenstraße in Regensburg zu einem Vorfall zwischen zwei Bewohnern. Ein 33-jähriger Mann syrischer Herkunft stach mit einer Schere auf seinen 22-jährigen Zimmermitbewohner ein und verletzte ihn am Rücken. Der 22-Jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt. Der 33-jährige Tatverdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden. Am 5. Mai 2026 wurde er einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort und führt die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg.