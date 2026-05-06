NEU-ULM. Am Dienstagabend gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Angriff auf einen 57-jährigen Radfahrer im Bereich des Illerradwegs auf Höhe des Illerholzwegs. Ein 26-jähriger Mann stieß den Radfahrer unvermittelt vom Rad, wodurch dieser in die angrenzende Iller stürzte. Trotzdem ließ der 26-Jährige nicht von dem Radfahrer ab, sondern drückte dessen Kopf unter Wasser und verletzte ihn mit einem Messer. Nachdem Zeugen den tschechischen Tatverdächtigen ansprachen, flüchtete er. Der 57-jährige Mann wurde hierbei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen durch bayerische und baden-württembergische Polizeikräfte wurde veranlasst. Im Zuge der Fahndungsmaßnahme konnte der Tatverdächtige im Bereich einer Brücke der B30 zur Überleitung zur B28 festgestellt werden. Nach Ansprache durch die Polizeibeamten sprang der Mann von der Brücke und wurde hierdurch tödlich verletzt.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlung unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen. Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sind der genaue Tathergang sowie Hintergründe der Tat.

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0 zu melden. (KPI Neu-Ulm)

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