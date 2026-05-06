MÜNCHBERG, LKR. HOF. In der Nacht zum Dienstag geriet ein Lagerhaus im Ortsteil Meiernhof in Brand und wurde vollständig zerstört. Als Ursache steht nun ein Blitzschlag fest.

Kurz vor Mitternacht geriet das Lagerhaus unweit einer Trafostation in Meiernhof in Brand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Gebäude, in dem Werkzeuge und Ersatzteile gelagert waren, bis auf die Grundmauern nieder. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Zum Zeitpunkt des Brandes zog ein Gewitter über die Ortschaft, bei dem es zu mehreren Blitzeinschlägen kam. Zunächst war unklar, was den Brand auslöste. Inzwischen haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof zweifelsfrei einen Blitzschlag als Brandursache ausmachen können.