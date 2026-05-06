FICHTELBERG, LKR. BAYREUTH. Die Gemeinde Fichtelberg meldete am Dienstag ein im Luftkurort aufgehängtes Plakat mit einer vermeintlich bedrohlichen Botschaft und politischem Hintergrund bei der Polizei. Die Ordnungshüter stellten das Schild sicher. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zu den unbekannten Urhebern aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Am Dienstagvormittag informierte die Kommunalverwaltung zunächst die Polizei Bayreuth-Land über das Plakat. Nach ersten Erkenntnissen brachten unbekannte Täter das Schriftstück - augenscheinlich „der Marke Eigenbau“ - bereits vor einigen Tagen in der Fichtelberger Poststraße, Abzweigung Gottesgab, an. Inhaltlich wendet sich der Urheber mit einer politisch motivierten, vermeintlich bedrohlichen Botschaft an den aktuellen Bundeskanzler sowie einige im Bundestag vertretene Parteien.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verfasser oder zur Anbringung des Plakats geben können, sich telefonisch unter 0921/506-0 zu melden.