BAYREUTH. Am Montag kam es bei einem Hotel in Bayreuth zu einer Vielzahl betrügerischer Onlinebuchungen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 17 Uhr registrierte das Hotel über 100 auffällige Buchungen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zugriff auf den Account des Hotels auf einem Onlinebuchungsportal und boten dort die Zimmer mit Rabatten zu deutlich vergünstigten Preisen an.

Zahlreiche Kunden buchten daraufhin in dem Glauben, ein besonders günstiges Angebot gemacht zu haben. In der Folge kontaktierten die Täter die Buchenden unter dem Vorwand von Problemen bei der Reservierung. Ziel war es, die Geschädigten auf eine betrügerische Internetseite weiterzuleiten und dort sensible Daten abzugreifen.

Das Hotel konnte bereits angereisten Gästen alternative Unterbringungsmöglichkeiten anbieten.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt nun wegen des Verdachts des Betrugs.