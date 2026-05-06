STAMMBACH, LKR. HOF. Unbekannte Täter drangen über das verlängerte Wochenende Anfang Mai in einen Solarpark im Gemeindeteil Querenbach ein und entwendeten mehrere hochwertige Bauteile. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt.

Im Zeitraum von Donnerstag, 30. April 2026, bis Montag, 4. Mai 2026, verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Solarpark, indem sie einen Metalldrahtzaun aufschnitten. Auf dem Areal entwendeten sie mehrere Wechselrichter im Wert von rund 100.000 Euro und verursachten dabei einen Schaden von 1.000 Euro. Zum Abtransport der Bauteile verwendeten die Täter mutmaßlich ein größeres Fahrzeug.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Solarparks wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.