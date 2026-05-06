Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

SELB, LKR. WUNSIEDEL. In enger Zusammenarbeit ist es der Polizei und der Staatsanwaltschaft gelungen, eine mutmaßliche Diebesbande festzunehmen, die für mehrere Einbrüche im Raum Selb verantwortlich sein dürfte. Insgesamt fünf Tatverdächtige befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Am frühen Montagmorgen, dem 04.05.2026, bemerkte ein aufmerksamer Anwohner in Selb Lichtkegel in einem eigentlich leerstehenden Nachbaranwesen und verständigte umgehend die Polizei. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Marktredwitz konnten daraufhin drei Männer im Alter zwischen 24 und 40 Jahren noch auf frischer Tat in dem Einfamilienhaus festnehmen. Die tschechischen Staatsangehörigen stehen im Verdacht, versucht zu haben, Schmuck und andere Wertgegenstände zu entwenden. Die Beamten stellten vor Ort umfangreiche Beweismittel sicher.

Bereits wenige Stunden später entdeckte ein Zeuge zur Mittagszeit bei Stopfersfurth abgelegtes Diebesgut, darunter hochwertige Werkzeuge. In unmittelbarer Nähe konnten Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige im Alter von 24 und 40 Jahren festnehmen. Auch sie sind tschechische Staatsangehörige und mutmaßlich Mitglieder derselben Tätergruppierung wie die in den frühen Morgenstunden festgenommenen Tatverdächtigen.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm in beiden wohl zusammenhängenden Fällen die weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof wurden alle fünf Tatverdächtigen am 05.05.2026 dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen sämtliche Beschuldigte. Die Männer befinden sich inzwischen in verschiedenen bayerischen Justizvollzugsanstalten.

Nach aktuellen Erkenntnissen könnten die Festgenommenen für eine Vielzahl weiterer Einbrüche im Raum Selb seit Jahresbeginn verantwortlich sein. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürften den Tatverdächtigen mindestens 14 Taten nachzuweisen sein, insbesondere weitere Einbrüche in Selb in der Nacht von Sonntag auf Montag. Der bislang bekannte Gesamtentwendungsschaden liegt im fünfstelligen Bereich, der nach derzeitigem Stand von den Tatverdächtigen insgesamt verursachte Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Die Ermittlungen, insbesondere zur möglichen Beteiligung der Tatverdächtigen an weiteren Straftaten, dauern weiterhin an.