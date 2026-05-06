676. Raubdelikt – Unterschleißheim - Lohhof

Am Freitag, 01.05.2026, gegen 00:15 Uhr, traf ein 40-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis München in der Nähe des Friedhofs an der Nelkenstraße auf zwei bislang unbekannte Täter. Die Täter forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Aus Furcht übergab der 40-Jährige den Tätern einen Bargeldbetrag im dreistelligen Bereich.

Die unbekannten Täter flüchteten nach der Tat in Richtung der Nelkenstraße und von dort aus in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 21.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, 20-30 Jahre, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, arabisches Erscheinungsbild, bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose, weiße Schuhe, Schlauchschal (während der Tat über das Gesicht gezogen)

Täter 2:

Männlich, 20-30 Jahre, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, arabisches Erscheinungsbild, bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose, Schlauchschal (während der Tat über das Gesicht gezogen), dunkles Basecap

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Nelkenstraße, der Bushaltestelle „Lohhof“ sowie der Mittelschule Unterschleißheim Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

677. Festnahme eines Tatverdächtigen nach mehreren Verkehrsdelikten – Schwabing West

Am Dienstag, 05.05.2026, gegen 18:00 Uhr, befand sich eine zivile Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) im Bereich der Kreuzung Mainzer Straße / Speyerer Straße. Dort bemerkten sie zwei männliche Personen, welche auf einem Kleinkraftrad die Mainzer Straße befuhren. Weder der Fahrzeugführer noch der Sozius trugen einen Helm, weshalb die Polizeibeamten das Kleinkraftrad zur Verkehrskontrolle anhalten wollten.

Die Polizeibeamten schalteten hierzu das Blaulicht ein. Unmittelbar darauf fuhr der Fahrzeugführer des Kleinkraftrads auf den rechtsseitig angelegten Gehweg der Mainzer Straße in Richtung der Parzivalstraße auf.

Der Fahrer des Kleinkraftrads bog, immer noch auf dem Gehweg fahrend, nach rechts in die Parzivalstraße ab. Dort versuchte er zu wenden, um sich weiterhin der Kontrolle zu entziehen. Er stürzte hierbei jedoch mit seinem Beifahrer zu Boden. Der Fahrer und der Beifahrer setzten die Flucht zu Fuß fort.

Der Fahrer konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten eingeholt und zu Boden gebracht werden. Er widersetzte sich hierbei massiv der Festnahme. Dabei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Der Beifahrer flüchtete zu Fuß weiter und konnte im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 15-jährigen Tunesier mit Wohnsitz in München.

Das Kleinkraftrad wurde durch den Unfall leicht beschädigt.

Vor Ort konnte im weiteren Verlauf festgestellt werden, dass sowohl das Kleinkraftrad, als auch das angebrachte Kennzeichen zuvor entwendet wurden. Zudem war der 15-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Er wurde demnach wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Diebstahls, eines illegalen Kraftfahrzeugrennen, Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er den Erziehungsberechtigen übergeben.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 54.

678. Sturz einer Fahrradfahrerin; eine Person verletzt – Waldperlach

Am Dienstag, 05.05.2026, gegen 10:10 Uhr, fuhr eine 79-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Fahrrad die Eulenspiegelstraße stadtauswärts entlang. Als ihr ein Lkw entgegenkam, fuhr sie, um diesen Platz zu schaffen, auf den in Fahrtrichtung rechts befindlichen Gehweg.

Dabei stürzte die 79-Jährige zu Boden. Sie wurde bei dem Sturz schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

679. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf durch falsche Polizeibeamte – Harlaching

Am Dienstag, 05.05.2026, gegen 19:00 Uhr, wurde eine über 70-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München von einem bislang unbekannten Täter angerufen, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er erzählte, dass die Tochter der über 70-Jährigen einen Autounfall gehabt habe, der tödlich für einen Unfallbeteiligten ausgegangen wäre. Daraufhin soll die über 70-Jährige nun eine Kaution in Höhe eines sechsstelligen Betrags zahlen.

Im weiteren Verlauf übergab sie Wertgegenstände, z.B. Goldbarren und -münzen im Wert eines sechsstelligen Eurobetrags an einen unbekannten Täter.

Einige Stunden nach dem Vorfall bemerkte die Frau den Betrug, woraufhin der Polizeinotruf 110 verständigt wurde.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 Jahre, ca. 180cm groß, schlanke Statur, kurze, schwarze Haare, ovales Gesicht, bekleidet mit Jeans, schwarzes T-Shirt,

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Mangfallplatz, Eschenstraße, Am Rosengarten und Rotbuchenstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.