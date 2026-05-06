LANDKREIS STARNBERG, ANDECHS, OT MACHTLFING. In Machtlfing kam es in den späten Abendstunden des 1. Mai 2026 zu einem sexuell motivierten Übergriff auf eine 17-jährige Frau. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließ das Opfer in der Zeit zwischen 22 Uhr und 23 Uhr das Maibaumfest und ging zu Fuß die Erlinger Straße entlang in Richtung des Ortshinweisschildes „Andechs/ Herrsching“. Dabei wurde die junge Frau nach eigenen Angaben von einem bislang unbekannten Mann gegen ihren Willen überfallartig festgehalten. Es gelang ihr zunächst zu flüchten, jedoch nur wenige Schritte später holte der Täter sie wieder ein und riss sie zu Boden. Trotz massiver Gegenwehr und Hilferufe ließ er nicht von seinem Opfer ab und berührte es gegen den Willen an den Geschlechtsteilen. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Andechs.

Täterbeschreibung:

Männlich, schwarz gekleidet, schwarze Wollmütze, schwarze Wollhandschuhe, schwarzer Pullover, schwarze Jeans, schwarze Stiefel (möglicherweise Marke Doc Martens).

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die am Abend des 1. Mai Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten, sich unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.

Gäste des Maibaumfestes, die Übersichtsaufnahmen bzw. Fotos von Festbesuchern oder Videos auf dem Maibaumfest oder in der näheren Umgebung gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei bitte umgehend über das Upload-Portal zur Verfügung zu stellen.