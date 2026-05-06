VOGTAREUTH, LKR. ROSENHEIM. Am Mittwochmorgen, den 6. Mai 2026, wurde in Vogtareuth ein 25-Jähriger mit erheblichen Verletzungen nahe seiner Wohnadresse aufgefunden. Der Mann verstarb wenig später in einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen zu dem Fall. Derzeit ist unklar, wie es zu den erheblichen Verletzungen des Verstorbenen kam.

Am Mittwoch (6. Mai 2026), gegen 3.40 Uhr, ging ein Notruf bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ein, wonach ein Mann in der Austraße in Vogtareuth bewusstlos aufgefunden wurde.

Der 25-Jährige wurde mit erheblichen Verletzungen durch alarmierte Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er noch in den frühen Morgenstunden verstarb.

Durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Rosenheim erfolgten erste polizeiliche Maßnahmen. Noch vor Ort übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die weiteren Ermittlungen.

Die Aufklärung der Todesumstände sowie der Hintergründe des Geschehens im Zusammenhang mit dem 25-Jährigen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Zeitraum von Dienstagabend (5. Mai 2026) bis Mittwochmorgen (6. Mai 2026) im Bereich der Austraße in Vogtareuth verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Geschehnisse beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/2000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.