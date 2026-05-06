REGENSBURG. E-Scooter gehören längst zum Stadtbild – doch mit der steigenden Nutzung wächst auch das Unfallrisiko. Genau hier setzt die Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Oberpfalz an, die dabei regelmäßig von der Regensburger Verkehrswacht unterstützt wird. Bei der diesjährigen Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben 2026 – Zweiräder im Blick“ am 28. April 2026 stand der neue E-Scooter Simulator des Polizeipräsidium Oberpfalz im Mittelpunkt. Die Verkehrswacht Regensburg beteiligte sich mit der Bereitstellung von Zubehör an dem Projekt.

Premiere hatte das Gerät bei der Veranstaltung „Zweiräder im Blick – E-Scooter im Griff“ am 28.04.2026 im Donaueinkaufszentrum. Besucher konnten hier praxisnah ihr Fahrverhalten testen, indem sie auf dem Simulator typische Gefahrensituationen realitätsnah erleben konnten – ohne echtes Risiko. Im persönlichen Gespräch erhielten sie wertvolle Informationen zum Thema.

Polizeivizepräsident Robert Fuchs und der Vorstand der Verkehrswacht Regensburg, Hermann Hirsch, machten sich persönlich ein Bild von der Verkehrspräventionsaktion und setzten ein deutliches Zeichen für mehr Verkehrssicherheit. Im Rahmen der Aktion „Zweiräder im Blick – E-Scooter im Griff“ informierten Polizeibeamte zusätzlich über Unfallprävention und sicheres Verhalten im Straßenverkehr.

Die Veranstaltung verdeutlichte, wie wichtig die Kombination aus praxisnahen Angeboten, gezielter Information und Beratung sowie Verkehrskontrollen ist, um Unfälle zu verhindern und das Bewusstsein für die Sicherheit auf Zweirädern zu stärken.