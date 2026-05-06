AMBERG. Am Freitag, den 01.05.2026, kam es in der Justizvollzugsanstalt Amberg zu einem Streit zwischen zwei Insassen, bei welchem ein Messer eingesetzt wurde. Hierbei wurde ein Häftling verletzt. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt.

Gegen 14:00 Uhr kam in der Justizvollzugsanstalt Amberg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Häftlingen. Ein 29-jähriger, griechischer Häftling wurde dabei von einem 23-jährigen Häftling aus Marokko mit einem Brotzeitmesser angegriffen. Der Geschädigte trug mehrere Schnittverletzungen davon. Er wurde unmittelbar vor Ort medizinisch versorgt. Eine Lebensgefahr bestand nicht. Mithäftlinge konnten den Tatverdächtigen entwaffnen und weitere Angriffe verhindern. Eine räumliche Trennung wurde umgehend verlasst.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernahm die Sachbearbeitung am Tatort. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Amberg.