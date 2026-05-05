KONRADSREUTH, LKR. HOF. Am Dienstagnachmittag brach in einer Scheune im Konradsreuther Ortsteil Weißlenreuth ein Feuer aus. Vorsorglich mussten mehrere Personen ihre Wohnhäuser verlassen.

Gegen 16.25 Uhr ging der Notruf über einen Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen ein. Mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren eilten daraufhin zum Brandort. Glücklicherweise konnten die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses, ein 71 Jahre alter Mann und seine Frau, das Gebäude unverletzt verlassen.

Da sich in der Scheune neben einem größeren Dieseltank auch Gasflaschen, darunter eine mit Acetylen gefüllte Flasche, befindet, wurden vorsichtshalber alle Anwohner in einem Radius von 100 Metern evakuiert. Der Bürgermeister der Gemeinde kümmert sich um die Versorgung der etwa 20 Personen.

Stand 18.50 Uhr: Die Evakuierung besteht weiterhin. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr reißen kontrolliert mit schwerem Gerät Teile der Scheune ein, um die Wärmequelle zu lokalisieren.

Kurz nach 19 Uhr hoben die Einsatzkräfte die Evakuierung wieder auf. Die Feuerwehrkräfte konnten die Gasflasche mit dem gefährlichen Gas zum Abkühlen aus der Scheune bringen. Zudem entdeckten sie die Wärmequelle und löschten diese ab. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Hof dürfte der Brand im Keller der Scheune aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen sein. Der Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.