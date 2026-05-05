Bezugsmeldung vom 05.05.2026 geht’s hier.

MEMMINGEN. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist der verstorbene Tatverdächtige in Abu Qash geboren. Die Nationalität des Tatverdächtigen ist noch unklar.

Er wurde in Deutschland zweimal rechtskräftig jeweils zu Geldstrafen verurteilt – wegen Sachbeschädigung im Jahr 2021 und wegen unerlaubtem Aufenthalt ohne Pass im Jahr 2026.

Hinsichtlich etwaiger Nachfragen betreffend den Aufenthaltsstatus des verstorbenen Tatverdächtigen wird zuständigkeitshalber an die Zentrale Ausländerbehörde der Regierung von Schwaben verwiesen. (StA Memmingen/PP Schwaben Süd/West)

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