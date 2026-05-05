MINDEHLHEIM. Nach fast vier Jahrzehnten im Dienst bei der Bayerischen Polizei verabschiedete Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner die Leiterin der Polizeiinspektion Mindelheim, Erste Polizeihauptkommissarin Dagmar Bethke, in den Ruhestand. Die feierliche Verabschiedung fand im Mindelheimer Forum statt, bei der Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und der Polizei ihre Wertschätzung für die verdienstvolle Laufbahn der scheidenden Dienststellenleiterin zum Ausdruck brachten.

Fünf Jahre an der Spitze der Polizeiinspektion Mindelheim

Dagmar Bethke begann ihre Polizeikarriere 1987 bei der Grenzpolizei Lindau. Nach dem Anstellungslehrgang 1989 erfolgte 1992 der direkte Einstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Dies legte den Grundstein für den weiteren Werdegang. Von dort an sammelte sie Erfahrungen bei Kriminaldienststellen und im Sachgebiet für Kriminalitätsbekämpfung.

Von 2008 an war sie zunächst als Beauftragte für Frauenfragen im Opferschutz aktiv und später als Beauftragte der Polizei für Kriminalitätsopfer.

Dr. Claudia Strößner würdigte ihr Engagement mit den Worten:

„Sie gehörten in Schwaben Süd/West zu den Wegbereiterinnen dieser Entwicklung.“

Nach fünf Jahren als Dienststellenleiterin der Polizeiinspektion Mindelheim wurde Dagmar Bethke durch Polizeipräsidentin Frau Dr. Claudia Strößner mit folgenden Worten in den Ruhestand verabschiedet:

„Ich wünsche Ihnen für den Ruhestand vor allem Gesundheit, etwas Muße und viele erfüllende Momente mit Ihrer Familie und Ihrem Freundeskreis. Dank Ihres großen Engagements im Präventions- und Gewaltschutzbereich werden Sie mit Sicherheit keine Langeweile haben.“

Raphael Krammer übernimmt die Leitung der Polizeiinspektion Mindelheim

Mit Wirkung zum 01.05.2026 übernimmt der 57-jährige Erste Polizeihauptkommissar Raphael Krammer die Leitung der Polizeiinspektion Mindelheim. Seine Laufbahn im gehobenen Polizeidienst begann 1988. Nach Abschluss des Lehrgangs 1992 begann Raphael Krammer seinen Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Dachau. In der Folge sammelte er umfangreiche Erfahrungen bei der Polizeiinspektion Landsberg, bei der Kriminalpolizei und als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Memmingen.

Erweitert wurde sein Profil durch zahlreiche Auslandseinsätze sowie ab 2018 als Leiter der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Vor seiner neuen Aufgabe leitete er die Zentralen Einsatzdienste Kempten.

Für seine neue Aufgabe wünscht Polizeipräsidentin Dr. Claudia Stößer EPHK Krammer einen guten Start:

„Als Einsatzmann bringen Sie umfassende praktische Erfahrungen mit, die Ihnen zweifellos helfen werden, die Polizeiinspektion Mindelheim sicher und erfolgreich zu führen. Für Ihre bisherige Arbeit in unserem Verband und Ihre Verdienste in den unterschiedlichen Stationen danke ich Ihnen herzlich. Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

(PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).