Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
0679 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Haunstetten – Am Montag (04.05.2026) gegen 20.30 Uhr kam es in der Albert-Schweitzer-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung.
Ein bislang unbekannter Täter sprühte einer 12-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht, sodass sie für kurze Zeit nichts mehr erkennen konnte. Der Täter war mit einer Gruppe von vier weiteren Jugendlichen unterwegs. Die 12-Jährige wurde dabei leicht verletzt.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
Südländisches Aussehen
Ca. 16 Jahre alt
Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den bislang unbekannten Täter.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
0680 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit Unfallfluchten
Innenstadt – Am Montag (04.05.2026), im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 17.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein Auto in der Proviantbachstraße.
Der Schaden am schwarzen BMW beläuft sich auf rund 3.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
Innenstadt – Am Samstag (02.05.2026), in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.45 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein Auto im Annahof.
Der Sachschaden am blauen Kia beläuft sich auf rund 2.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
0681 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Oberhausen – Am Sonntag (03.05.2026), in der Zeit von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Gubener Straße.
Der Sachschaden an der linken Seite eines roten BMW beläuft sich auf rund 1.500 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den bislang unbekannten Täter.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
0682 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Oberhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (29.04.2026) bis Donnerstag (30.04.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Fahrräder aus einem Hinterhof in der Äußeren Uferstraße.
Der Beuteschaden beläuft sich in beiden Fällen auf einen mittleren vierstelligen Betrag.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
0683 – Kriminalpolizei ermittelt nach tödlichem Betriebsunfall
Gablingen – Am Montag (04.05.2026) führten Arbeiter auf einem Betriebsgelände Arbeiten an der Stromversorgung durch. Ein 58-Jähriger erlitt hierbei tödliche Verletzungen.
Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Todesursache übernommen.
Der 58-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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