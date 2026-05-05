Hier die ursprüngliche Pressemeldung (anoymisiert)

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit Montagabend wird ein Heranwachsender vermisst. Die Aschaffenburger Polizei sucht seither nach dem Vermissten und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 20-jährige Vermisste verließ am Montag, gegen 20:30 Uhr, sein Zuhause in der Josef-Hepp-Straße und ist seitdem verschwunden. Es kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage oder einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Aschaffenburger Polizei sucht intensiv nach dem Vermissten und bittet jetzt auch die Öffentlichkeit um Hinweise.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 170cm groß

Schlank bei 63 kg

Lange schwarze Haare

Der Vermisste trägt vermutlich komplett schwarze Kleidung und Schuhe mit einer weißen Schuhsohle

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.