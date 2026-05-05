REGENSBURG. Am 29.04.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es in Regensburg zu einem Betrugsdelikt zum Nachteil eines über 80-jährigen Mannes. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Der Senior wurde telefonisch von einer bislang unbekannten Frau kontaktiert, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Unter dem Vorwand, seine Tochter habe einen Unfall verursacht und müsse eine Kaution bezahlen, um eine Haft zu vermeiden, gelang es der Betrügerin, den Mann zu täuschen. Da der Geschädigte kein Bargeld zur Verfügung hatte, nannte er stattdessen andere Wertgegenstände. Gegen 18.00 Uhr erschien eine unbekannte Frau vor Ort und der Senior übergab der Frau in der Ludwig-Erhard-Straße Münzen im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Abholerin kann wie folgt beschrieben werden:

20 bis 35 Jahre alt

ca. 170 cm groß

schwarze schulterlange Haare

Bekleidung: ausgewaschene Jeans

Brille mit schwarzem Rahmen

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Abholerin oder dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Die Polizei warnt vor dieser Art von Betrug, bei dem Kriminelle sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte ausgeben, um ältere Menschen um ihr Geld zu bringen: