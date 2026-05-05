BAMBERG. Eine Polizeistreife erwischte in der Nacht auf Montag zwei Männer dabei, wie sie eine Vielzahl von Plakaten an verschiedene Einrichtungen in der Innenstadt klebten.

Gegen 0.30 Uhr beobachteten die Polizisten zwei 22 und 25 Jahre alte Männer, wie sie Plakate, die den Konflikt zwischen Israel und Palästina thematisieren, in der Innenstadt an verschiedene Einrichtungen klebten. An über 50 Örtlichkeiten, unter anderem in der Luitpoldstraße, der Oberen Königstraße und an der Kettenbrücke, beklebten die deutschen Männer Laternen, Stromkästen und ähnliche öffentliche Einrichtungen mit den Plakaten. Die Beamten stellten die Plakate sicher.

Die beiden müssen sich nun wegen Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.