FRANKFURT A.MAIN / SICHERSREUTH, LKR. WUNSIEDEL. Nach dem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes Ende April in Frankfurt am Main gelang der oberfränkischen Polizei in der Sonntagnacht die Festnahme eines Tatverdächtigen.

Ein zunächst unbekannter Täter entwendete am 30. April 2026 gegen Mittag ein E-Bike aus dem Treppenhaus eines Krankenhauses in der Friedberger Landstraße in Frankfurt am Main. Der Geschädigte hatte sein Fahrrad mit einem GPS-Tracker ausgestattet und konnte dessen Standort in den folgenden Tagen nachvollziehen.

Am späten Sonntagabend stellte der Geschädigte fest, dass sich das Fahrrad über Unter- und Mittelfranken in Richtung Oberfranken bewegte. Er verständigte die Polizei in Bayern und gab fortlaufend die aktuellen Standortdaten seines GPS-Trackers weiter.

Kurz nach Mitternacht stellte eine Streife der Polizeiinspektion Wunsiedel einen verdächtigen Transporter bei Sichersreuth fest. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Beamten das zerlegte E-Bike aus Frankfurt im Laderaum.

Der 41‑jährige rumänische Fahrer des Transporters wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Das E-Bike stellten die Beamten sicher. Es wird nun an die zuständige Dienststelle in Hessen übergeben, wo der Geschädigte sein Fahrrad zeitnah wieder in Empfang nehmen kann.