NÜRNBERG. (423) In Nürnberg wehrte sich ein renitenter Ladendieb am Montagnachmittag (04.05.2026) gegen seine Festhaltung. Der 28-Jährige konnte letztlich überwältigt und vorläufig festgenommen werden.



Gegen 13:30 Uhr entwendete der georgische Ladendieb aus einem Supermarkt in der Regensburger Straße in Nürnberg sechs Flaschen Schnaps im Gesamtwert von rund 110 Euro. Die Flaschen steckte er in seinen mitgeführten Rucksack und versuchte, den Laden durch den Eingangsbereich zu verlassen, ohne die Waren zu bezahlen.

Als der Filialleiter ihn ansprach, ließ der Mann seinen Rucksack fallen und ergriff die Flucht.

Gemeinsam mit einem Ladendetektiv konnte der Filialleiter den Tatverdächtigen jedoch stellen und festhalten. Gegen das Festhalten wehrte sich der 28-Jährige und verletzte hierbei den Filialleiter.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahmen den Mann vorläufig fest.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und der Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Alexander Greil