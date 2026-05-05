EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Am 04.05.2026 gegen 21:30 Uhr ereignete sich auf der B388 auf Höhe Flugplatz Zainach ein schwerer Verkehrsunfall, als ein 21-jähriger Eggenfeldener in Fahrtrichtung Massing den Pkw einer 58-Jährigen aus Gangkofen überholen wollte.

Hierbei übersah der Mann einen entgegenkommenden Lkw eines 41-jährigen Polen, wodurch es zum Frontalzusammenstoß mit dem Lkw kam. Anschließend kollidierte der Pkw des 21-Jährigen noch mit dem Pkw der 58-Jährigen.

Der 21-jährige Eggenfeldener wurde hierbei schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber in eine Klinik verlegt werden. Die 58-jährige Gangkofenerin und ihre 60-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der 41-jährige Lkw Fahrer und sein 39-jähriger Kollege, der sich auf dem Beifahrersitz befand, blieben unverletzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft Landshut ein Gutachter bestellt.

Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 € geschätzt.

Die B388 war bis um 02:00 Uhr des Folgetags gesperrt. Vor Ort war ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Eggenfelden, PHK Huber, Tel. 08721/9605-20

Veröffentlicht: 05.05.2026, 05.44 Uhr