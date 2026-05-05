KAUFBEUREN / BIESSENHOFEN. Am 04.05.2026 gegen 17:10 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Biessenhofen und Kaufbeuren. Der 55-jährige ukrainische Unfallverursacher kam in Fahrtrichtung Kaufbeuren mit seinem Ford unvermittelt auf den Gegenfahrstreifen. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW. Die 64-jährige Fahrerin des VW konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sie wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Ein weiterer Pkw wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der Unfallverursacher und sein 53 Jahre alter Beifahrer wurden ebenfalls schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Unfallverursacher verlief positiv. Der genaue Alkoholwert ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 40 000 Euro. Der Unfallverursacher muss sich wegen mehrerer Strafverfahren verantworten. Der Unfall wurde von der Polizeiinspektion Kaufbeuren aufgenommen. Die B16 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. (PI Kaufbeuren)

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