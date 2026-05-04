Die 88-jährige Anneliese Rehm wurde zuletzt am Montagabend, gegen 20:00 Uhr, an ihrer Wohnung im Ortsbereich von Lengfeld gesehen und wird seitdem vermisst. Die Dame könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Würzburger Polizei sucht gemeinsam mit Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst nach der Vermissten. Auch ein Polizeihubschrauber ist hierzu eingesetzt. Die Polizei bittet nun auch die Öffentlichkeit um Hinweise.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Ca. 165 cm groß bei ca. 70 Kg

Weiße Haare

Bekleidet mit dunkler Hose und dunkelroter Strickjacke

Führt ggf. einen roten Schirm mit sich

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.