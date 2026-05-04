MEMMINGEN. Im Zusammenhang mit Fahndungsmaßnahmen kam es im Stadtbereich Memmingen zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Eine Person wurde hierbei verletzt. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ist mit einem Pressesprecher in der Buxheimer Straße / Wielandstraße vor Ort.

Es besteht keine Gefahr für Unbeteiligte

(KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).