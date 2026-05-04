INGOLSTADT.Einbrecher erbeuteten in der Nacht auf den heutigen Montag Schmuck aus einem Juweliergeschäft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 03:20 Uhr hebelten die Unbekannten eine gläserne Zugangstüre des Einkaufszentrums „Westpark“ mit erheblicher Gewalt auf und verschafften sich so Zutritt zur Ladenzeile.

Mit einem mitgebrachten Vorschlaghammer schlugen die Täter dann gezielt die Glasfüllung eines Seiteneingangs zu einem Juweliergeschäft ein und entwendeten aus den dortigen Vitrinen und Auslagen Schmuck in noch unbekanntem Umfang und Wert.

Nur wenige Minuten später verließen die Einbrecher den Tatort und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.