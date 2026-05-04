ASSLING, LKRS. EBERSBERG.Unbekannte Täter drangen am vergangenen Samstag in ein Einfamilienhaus in Aßling ein. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Zwischen 18:30 Uhr und 00:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher durch das Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt zu dem Gebäude Am Schönblick. Sie durchsuchten das gesamte Haus nach Diebesgut, mehrere vorgefundene Stahlschränke wurden unter Verwendung von mitgebrachtem Werkzeug gewaltsam geöffnet. Im Anschluss verließen die Täter das Objekt unerkannt über eine Terrassentüre.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro, der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.