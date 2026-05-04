PASSAU. Am Donnerstag, 30.04.2026, kam es im Stadtgebiet Passau infolge vorangegangener Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Gegen 19:30 Uhr gerieten ein 23-jähriger und ein 29-jähriger Syrer aufgrund von Geldforderungen in Streit. Im weiteren Verlauf des Streits kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 23-Jährige versucht haben soll, den 29-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand zu verletzen. Zu tatsächlichen Verletzungen kam es jedoch nicht.

Der 23-Jährige konnte im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden. Am Freitag, den 01.05.2026, wurde er dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Passau vorgeführt. Dieser erließ unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung Haftbefehl. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau.

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Veröffentlicht: 04.05.2026, 16:11 Uhr