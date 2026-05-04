EBENHAUSEN-WERK, LKRS. PFAFFENHOFEN A. D. ILM.Zwei Männer im Alter von 55 und 41 Jahren wurden am vergangenen Wochenende festgenommen. Sie stehen im Verdacht, zwei rumänische Staatsbürger verletzt zu haben.

Am Freitag, 01.05., wurden gegen 23:00 Uhr zwei verletzte Personen am Ingolstädter Hauptbahnhof angetroffen. Beide wiesen sichtbare Verletzungen im Kopfbereich auf, die dringend medizinisch versorgt werden mussten.

Die 52 und 60 Jahre alten Männer gaben an, etwa eine Stunde zuvor bei einer Auseinandersetzung mit zwei ebenfalls rumänischen Staatsbürgern in Baar-Ebenhausen verletzt worden zu sein.

Nach einer polizeilichen Absuche konnten beide Verdächtige auf dem Betriebsgelände eines Unternehmens in Ebenhausen-Werk angetroffen und festgenommen werden.

Nach den bislang vorliegenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen geht die sachleitende Staatsanwaltschaft Ingolstadt von einem versuchten Tötungsdelikt aus und beantragte Haftbefehle, die am Samstag durch einen Richter in Vollzug gesetzt wurden.

Beide Männer wurden daraufhin an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.