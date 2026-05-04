REGNITZLOSAU, LKR. HOF. In der Kläranlage Klötzlamühle bei Regnitzlosau bemerkte ein Angestellter am Freitag (01.05.) eine größere Menge einer Chemikalie. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Klärwärter bemerkte am Vormittag etwa 25 Liter der noch unbekannten chemischen Substanz, die über die Abwasserleitung einfloss. Dank des regulierenden Hebewerkes und schnellen Entdeckens entstand in der Kläranlage kein biologischer Schaden.

Die Polizei informierte das Wasserwirtschaftsamt, welches Proben zur weiteren Untersuchung entnahm.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen wegen des Umweltdeliktes aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09281/704-0 an die Kripo Hof zu wenden.