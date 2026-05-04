MEMMINGEN. Am Montagvormittag, dem 04.05.2026, wurde im Zuge einer Vermisstensuche eine tote Person in einem leerstehenden Gebäude in der Freudentalstraße in Memmingen aufgefunden. Es bestehen Anhaltspunkte, dass es sich hierbei um den seit Samstagnacht vermissten 14-Jährigen handeln könnte. Die umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen dauern noch an.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind die Identifizierung der aufgefundenen Person sowie die Ermittlungen zu den Todesumständen.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0 zu melden. (KPI Neu-Ulm)

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