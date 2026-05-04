NÜRNBERG. (419) Am Samstagabend (02.05.2026) raubten zunächst Unbekannte das Mobiltelefon einer Frau im Nürnberger Stadtteil Langwasser. Noch am Abend gelang es zwei jugendliche Tatverdächtige zu ermitteln.



Eine 29-jährige Frau ging gegen 21:30 Uhr auf der Fußgängerbrücke in der Nähe der U-Bahn-Station Langwasser-Nord in Richtung Hochgernstraße. In der Hochgernstraße sprachen zwei zunächst unbekannte Männer, welche jeweils mit einem Mund-Nasen-Schutz maskiert waren, die Frau unvermittelt an und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Mobiltelefons.

Nachdem die Unbekannten in den Besitz des Mobiltelefons gelangten, flüchteten sie zunächst. Die 29-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ohne Erfolg.

Im weiteren Verlauf der Ermittlung ergaben sich jedoch Hinweise auf ein Wohnanwesen, in welcher sich das Telefon und die Tatverdächtigen befinden könnten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, konnten in dem besagten Anwesen zwei tatverdächtige 15-Jährige angetroffen werden. Die Beamten stellten zudem das entwendete Mobiltelefon, die benutzten Schutzmasken sowie das mögliche Tatmesser sicher.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder an die Erziehungsberechtigten übergeben. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung strafrechtlich verantworten.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc