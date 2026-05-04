PASSAU. Am Freitag, 01.05.2026, kam es im Stadtgebiet Passau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen eines möglichen Raubdeliktes übernommen.

Gegen 01:30 Uhr befand sich ein 18-Jähriger gemeinsam mit mehreren Bekannten im Stadtgebiet. Hierbei kam ein 17-jähriger syrischer Staatsangehöriger hinzu. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll dieser den 18-jährigen Deutschen gepackt und ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche gezogen haben. Der Geldbeutel wurde jedoch nicht mitgenommen, zudem wurde kein Geld daraus entwendet.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige angetroffen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Minderjährige in die Obhut seines volljährigen Bruders übergeben.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts eines Raubdelikts übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 04.05.2026, 12.50 Uhr