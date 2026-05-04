TITTLING, LKR. PASSAU. Am Samstag, den 02.05.2026, kam es im Gemeindebereich Tittling zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 43-jähriger Mann tödlich verletzt wurde.

Gegen 20:00 Uhr befuhr der 43-Jährige mit einem Traktor einen abschüssigen Hang. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich in der Folge mehrfach überschlug. Der Fahrer erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum genauen Unfallhergang, dauern derzeit noch an.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Passau, POKi Gottinger, Tel. 0851/9511-1031

Veröffentlicht: 04.05.2026, 12.15 Uhr