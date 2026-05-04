JOHANNISKIRCHEN, LKR. ROTTAL-INN. Am 02.05.2026 kam es gegen 12:15 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Versorgungsweg innerhalb eines Waldstückes bei Johanniskirchen zu einem Ereignis mit tödlichem Ausgang.

Dabei führte ein 85-jähriger Deutscher aus Johanniskirchen Erdbewegungen mit seinem Traktor mit Anhänger durch. Während der Arbeiten machte sich das Gespann plötzlich selbstständig und überschlug sich mit seinem Fahrer. Der Johanniskirchner erlag trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort seinen Verletzungen.

Der genaue Unfallhergang wird derzeit im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen geprüft.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Pfarrkirchen, PHK Kreil, Tel. 08561/9604-0

Veröffentlicht: 04.05.2026, 12.15 Uhr