SCHECHEN, LKR. ROSENHEIM. Am Sonntagvormittag, 3. Mai 2026, kam es in Schechen zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein Kind wurde beim Rückwärtsfahren von einem Pkw tödlich verletzt. Die Polizeiinspektion Rosenheim übernahm die Ermittlungen.

Am Sonntag (3. Mai 2026), gegen 10.30 Uhr, wollte ein Familienvater mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt fahren. Hinter dem Pkw befand sich seine Tochter, die beim Zurücksetzen vom Fahrzeug erfasst wurde.

Das schwerverletzte Kind im Vorschulalter wurde umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die behandelnden Ärzte konnten nur noch den Tod des Kindes feststellen.

Die Rosenheimer Polizei hat die Ermittlungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, aufgenommen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.