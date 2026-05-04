HUTTHURM, LKR. PASSAU. Heute Morgen (04.05.2026) kam es zum Brand eines Wohnhauses in der Neubürgerstraße. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Ein Anwohner bemerkte den Brand um kurz vor 08.00 Uhr und informierte die Integrierte Leitstelle. Die Bewohner konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen, zwei davon erlitten allerdings eine Rauchgasvergiftung und leichte Verletzungen an den Händen. Beide wurden vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch betreut. Eine ältere Bewohnerin wurde vorsorglich in eine umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Das Feuer konnte durch die alarmierten Feuerwehren schnell gelöscht werden. Das Haus ist derzeit aber nicht bewohnbar. Derzeit liegt der geschätzte Sachschaden bei circa 200.000 – 250.000 Euro.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Zur Ursache können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden. Aktuell gibt es aber keine Hinweise auf eine Brandlegung.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 04.05.2026, 11.25 Uhr