BAYREUTH. Kurz nach 15 Uhr kam es am Sonntag zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses in der Schwindstraße. Vier Hausbewohner erlitten dabei Verletzungen durch Rauchgas. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt zur Brandursache.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Drei Bewohner befanden sich bereits im Freien, eine weitere Person wurde aus dem Obergeschoss gerettet. Alle vier Hausbewohner kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in medizinische Behandlung. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte Schlimmeres verhindern.

Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand im Keller. Die genaue Ursache ist noch unklar. Derzeit gehen die Ermittler der Kriminalpolizei Bayreuth von einem technischen Defekt aus.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 60.000 Euro.