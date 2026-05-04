HEMAU, LKR. REGENSBURG. Am Mittwoch, 29. April, gegen 7 Uhr kam es in Hemau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein Beteiligter schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren ein 50-jähriger deutsch-kasachischer Staatsangehöriger sowie dessen 45-jähriger deutscher Schwager an dem Geschehen beteiligt. Zwischen den beiden Männern entwickelte sich zunächst eine verbale Streitigkeit, die in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Im weiteren Verlauf verletzte der 50-Jährige den 45-Jährigen unter Verwendung eines Gegenstandes. Der 45-Jährige erlitt hierbei mehrere Verletzungen am gesamten Körper, darunter auch Verletzungen im Kopfbereich. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Ereignisort durch und übernahm die weiteren Ermittlungen. Gegen den 50-Jährigen wird aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde der 50-Jährige dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg am Donnerstag, 30. April, vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Unter Auflagen wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt.

Personen, die den Vorfall am Mittwoch, 29. April, gegen 7 Uhr in der Riedenburger Straße in Hemau beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.