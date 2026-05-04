PASSAU, AB A3. Am Freitag, den 01.05.2026, wurde durch Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau ein gestohlenes Auto sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 14:00 Uhr haben Schleierfahnder an der Rastanlage Donautal-Ost einen Nissan einer Kontrolle unterzogen. Das Fahrzeug war mit einem 27-jährigen rumänischen Fahrer und einer 24-jährigen rumänischen Beifahrerin besetzt. Im Rahmen der Überprüfung des Pkw wurde festgestellt, dass die Fahrzeugidentifizierungsnummer am Auto verfälscht war. Zudem handelte es sich bei den vorgezeigten Fahrzeugdokumenten um Totalfälschungen. Im weiteren Verlauf konnte ermittelt werden, dass der Nissan mit einem Zeitwert von etwa 20.000€ in Italien gestohlen gemeldet war.

Das Auto wurde sichergestellt und der Fahrer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Hehlerei übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 04.05.2026, 09:20 Uhr