REGENSBURG. Am 28. April 2026 wurde eine 75-jährige Frau in der Baltenstraße Opfer eines sogenannten „Enkeltrick“-Betrugs. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine kasachische Seniorin im Verlauf des Tages mehrfach telefonisch kontaktiert. Der Anrufer teilte der Geschädigten in russischer Sprache mit, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe. Unter diesem Vorwand übergab die 75-Jährige mehrere tausend Euro an eine unbekannte Person, die das Geld zwischen 17.45 und 19.00 Uhr in der Baltenstraße entgegennahm.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 45 Jahre alt

ca. 165 cm groß, schlanke Statur

kurze, schwarze Haare, Schnurrbartträger

dunkle Alltagskleidung

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Geldübergabe oder zu verdächtigen Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Legen Sie bei solchen Anrufen sofort auf und bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr!

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