REGENSBURG. Am 28. April 2026 wurde eine 75-jährige Frau in der Baltenstraße Opfer eines sogenannten „Enkeltrick“-Betrugs. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine kasachische Seniorin im Verlauf des Tages mehrfach telefonisch kontaktiert. Der Anrufer teilte der Geschädigten in russischer Sprache mit, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe. Unter diesem Vorwand übergab die 75-Jährige mehrere tausend Euro an eine unbekannte Person, die das Geld zwischen 17.45 und 19.00 Uhr in der Baltenstraße entgegennahm.
Der Abholer wird wie folgt beschrieben:
- männlich, ca. 45 Jahre alt
- ca. 165 cm groß, schlanke Statur
- kurze, schwarze Haare, Schnurrbartträger
- dunkle Alltagskleidung
Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Geldübergabe oder zu verdächtigen Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.
Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Legen Sie bei solchen Anrufen sofort auf und bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr!
Weitere Tipps der Polizei gegen Callcenter-Betrüger und falsche Polizisten:
- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – auch nicht durch angebliche Polizisten oder andere Amtsträger.
- Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!
- Vereinbaren Sie mit Ihren Angehörigen oder engen Vertrauten ein Codewort für Notfälle, welches bei einem zweifelhaften Gespräch abgefragt wird. Nur wenn dieses Codewort genannt wird, wissen Sie, dass der Hilferuf echt ist. Das Codewort sollte leicht zu merken, aber nicht zu leicht zu erraten sein (z.B. Wörter aus Situationen, die Sie beide verbinden und sonst niemand kennt).
- Rufen Sie niemals über die am Telefon angezeigte Nummer zurück!
- Übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte!
- Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Im Zweifel 110 wählen.
- Lassen Sie Ihren Telefonbucheintrag löschen oder zumindest Vorname und Adresse entfernen. Zum Löschen eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter. Ein Formular und Kontaktadressen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/