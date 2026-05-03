ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit Sonntagabend wird eine demenzkranke Frau vermisst. Die Alzenauer Polizei sucht seither nach der Seniorin und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 83-jährige Meike Klinkmüller wurde letztmals am Sonntag, gegen 20:00 Uhr, in ihrem Seniorenheim in der Bachstraße gesehen und wird seitdem vermisst. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Alzenauer Polizei sucht intensiv nach dem Vermissten und bittet jetzt auch die Öffentlichkeit um Hinweise.

Sie wird wie folgt beschrieben:

160 cm groß

bekleidet mit gelbem T-Shirt und beiger Hose

trägt Brille

Hinweise nimmt die Alzenauer Polizei unter 06023/944-0 entgegen.