Schwerer Auffahrunfall mit Motorrad

SEEG. Am 03.05.2026 ereignete sich gegen 15:30 Uhr im Bereich Sulzberg zwischen Seeg und Roßhaupten auf der K OAL 1 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer und eine 16-jährige Leichtkraftradfahrerin fuhren von Seeg in Richtung Roßhaupten. Ein vor ihnen fahrender Pkw musste aufgrund eines in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Fahrradfahrers verkehrsbedingt abbremsen. Die 16-Jährige konnte noch rechtzeitig reagieren. Der 16-Jährige kollidierte mit circa 70-80km/h mit dem Fahrzeugheck des Pkws und wurde hierbei schwer verletzt. Der 16-jährige wurde mit Kopf- und Fußverletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Unfallklinikum verbracht. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 8000€. Hierbei wurde das komplette Fahrzeugheck beschädigt. Am Motorrad des 16-jährigen entstand ein Totalschaden von circa 5000€. Die Straße wurde zur Unfallaufnahme etwa eine Stunde vollgesperrt. Die Polizei Füssen bedankt sich bei den beherzt einschreitenden Ersthelfern. (PI Füssen)

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