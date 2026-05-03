BAMBERG. In einem Verbrauchermarkt in Bamberg griff ein Tatverdächtiger am Samstag einen Mann mit massiven Schlägen an und verletzte diesen erheblich im Kopfbereich. Die Polizei nahm den Angreifer fest. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Ein 23-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht, am Samstagnachmittag einen 29-Jährigen in einem Bamberger Verbrauchermarkt mit massiven Schlägen im Kopfbereich verletzt zu haben. Nach aktuellem Ermittlungsstand attackierte der Pole seinen Arbeitskollegen mehrfach im Kopfbereich. Obwohl der in Bamberg wohnende Mann bereits am Boden lag, trat der Angreifer mutmaßlich noch auf ihn ein. Der 29-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen im Kopfbereich, konnte das Klinikum allerdings am gleichen Tag wieder verlassen.

Die Polizei nahm den 23-Jährigen noch am Tatort fest und stellte Beweismittel, unter anderem einen Schlagring, sicher. Der Tatverdächtige war erheblich alkoholisiert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft gegen den polnischen Staatsangehörigen an. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt nun zu den genauen Hintergründen.